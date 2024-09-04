Глава МЗС Швеції подає у відставку і повністю йде з політики

Міністр підбив підсумки своєї 25-річної політичної кар'єри та подякував за довіру

Тобіас Білльстрем (Фото: x.com/TobiasBillstrom)

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем подав у відставку та заявив, що взагалі йде з політики. Про це він повідомив на своїй сторінці в X .

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Білльстрем зазначив, що довго обмірковував це рішення. За 25 років у політиці він встиг побувати міністром міграції у коаліційному уряді, керівником групи у Ріксдазі (парламенті Швеції – ред.), заступником спікера та міністром закордонних справ. На останній посаді пробув 2 роки із 18 жовтня 2022 року.

Оскільки Білльстрем вирішив повністю піти з політики, він також залишає своє місце депутата в Ріксдазі. Чим займатиметься далі, 50-річний політик ще не вирішив, але додав, що має намір принести користь в інших аспектах.

Підбивши підсумки своєї роботи, політик зазначив насамперед вступ Швеції до НАТО. Країна 200 років була поза будь-яким блоком, але завдяки спільним зусиллям уряду, МЗС та інших урядових установ вступила до Альянсу.

Крім того, уряд Швеції провів "історичну реструктуризацію безпекової політики" країни. Попри політику нейтралітету, Швеція підтримує Україну та висунула довгострокову політику "протидії експансії російської влади".

Також країну непокоїть ситуація на Близькому Сході. І Швеція разом із США, ЄС та іншими країнами робить усе можливе, щоб стабілізувати обстановку. Тому новому міністру закордонних справ "вистачить завдань", наголосив Білльстрем, та побажав йому удачі.