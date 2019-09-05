Глава Минобороны рассказал об основных задачах

Андрей Загороднюк (Фото: andrew.zagorodnyuk/Facebook)

Министр обороны Андрей Загороднюк назвал основными задачами своей работы уважение к военнослужащим, внедрение стандартов НАТО и прозрачность. Об этом он рассказал в комментарии НВ.

"Первый приоритет — военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них. Как на передовой, так и в военных частях", - заявил министр. По его мнению, на практике это означает улучшение питания, вещевого и медицинского обеспечения, качественное жилье, социальную поддержку, образование, изменение отношений между командирами и подчиненными.

Вторым приоритетом Загороднюк назвал внедрение в армии стандартов НАТО. Он заявил, что "за последние пять лет кое‑что было сделано, но теперь стандарты лучших армий мира должны стать реальностью".

Третьим приоритетом своей деятельности министр видит "порядочность" - борьбу с коррупцией в армии. Он заявил, что будет стремится к прозрачности процессов в Министерстве обороны, чтобы "максимально исключить любую возможность для отдельных должностных лиц повлиять на решения". Загороднюк сказал, что в министерстве необходимо наладить систему контроля, мониторинга и аудита.

29 августа Загороднюк был назначен министром обороны

намерен вводить стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами и при этом тесно сотрудничать с Генеральным штабом. 30 августа новый министр обороны заявил, что

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