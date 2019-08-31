Глава Минюста коррупционерам: Сделаю все, чтобы карма сработала

Малюська Денис Фото: facebook.com/ekolog.ua

Новый глава Минюста Денис Малюська заявил, что он знаком со слухами о незаконных практиках в возглавляемом им ведомстве, пообещав положить им конец. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, в Минюсте ходят слухи о том, что:

"- абсолютное большинство частных исполнителей и значительная часть государственных исполнителей были вынуждены передавать значительную часть своей награды "наверх".

- существовали "стоп списки" предприятий, с которых нельзя было взимать задолженность.

- отдельным большим предприятиям навязали отдельных частных исполнителей для взимания их дебиторки (дебиторская задолженность - ред.).

- комиссия по рассмотрению жалоб в сфере госрегестрации часто работала за деньги.

- существуют черные регистраторы и нотариусы".

Малюська пообещал положить этому конец: "Если кто-нибудь знает, что со дня моего назначения министром эта практика продолжается - дайте знать".

Также новый министр юстиции обратился к коллегам: "Я точно знаю, что абсолютно большинство среди вас - честные и порядочные люди. Но не все. Если кто-нибудь продолжит описанные выше практики, я сделаю все, чтобы карма сработала, и такой "герой" получит то, на что заслуживает".

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