Глава ОБСЕ едет в Украину обсуждать отпор агрессии России

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак 13 июня осуществит визит в Украину. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
"Это уже второй в этом году визит М. Лайчака в Украине. Основным вопросом повестки дня встречи с действующим председателем ОБСЕ станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию самому серьезному вызову европейской безопасности, который представляет продолжающаяся российская агрессия против Украины", - говорится в сообщении.
При этом в рамках визита Лайчака в Украину глава российского МИД Павел Климкин проведет с ним переговоры.
После этого Климкин и Лайчак планируют дать совместную пресс-конференцию.
16 января Лайчак и Климкин посетили линию соприкосновения в Донбассе – Станицу Луганскую.