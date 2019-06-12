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12.06.2019, 20:22

Глава ОБСЕ едет в Украину обсуждать отпор агрессии России

Глава ОБСЕ едет в Украину обсуждать отпор агрессии России - Фото
Мирослав Лайчак (фото - пресс-служба МИД Словакии)

Мирослав Лайчак приедет в Украину уже во второй раз

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак  13 июня осуществит визит в Украину. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Это уже второй в этом году визит М. Лайчака в Украине. Основным вопросом повестки дня встречи с действующим председателем ОБСЕ станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию самому серьезному вызову европейской безопасности, который представляет продолжающаяся российская агрессия против Украины", - говорится в сообщении.

При этом в рамках визита Лайчака в Украину глава российского МИД Павел Климкин проведет с ним переговоры.

После этого Климкин и Лайчак планируют дать совместную пресс-конференцию.

16 января Лайчак и Климкин посетили линию соприкосновения в Донбассе – Станицу Луганскую. 

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Теги: Мирослав Лайчак, павел климкин, обсе
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