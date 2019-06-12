Глава ОБСЕ едет в Украину обсуждать отпор агрессии России

Мирослав Лайчак (фото - пресс-служба МИД Словакии)

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак 13 июня осуществит визит в Украину. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Это уже второй в этом году визит М. Лайчака в Украине. Основным вопросом повестки дня встречи с действующим председателем ОБСЕ станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию самому серьезному вызову европейской безопасности, который представляет продолжающаяся российская агрессия против Украины", - говорится в сообщении.

При этом в рамках визита Лайчака в Украину глава российского МИД Павел Климкин проведет с ним переговоры.

После этого Климкин и Лайчак планируют дать совместную пресс-конференцию.

16 января Лайчак и Климкин посетили линию соприкосновения в Донбассе – Станицу Луганскую.