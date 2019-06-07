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07.06.2019, 20:41

У Видродження ушел глава. Не хочет быть в "новой Партии регионов"

У Видродження ушел глава. Не хочет быть в "новой Партии регионов" - Фото
Фото: facebook.com/bondarndm

Виктор Бондарь не согласен с объединением с Оппозиционным блоком

Глава партии Видродження Виктор Бондарь заявил о выходе из партии и сложении полномочий председателя. Об этом политик написал у себя в Facebook.

Бондарь написал, что для неприемлемо сотрудничество с Оппозиционными блоком.

По словам политика, в этом предвыборном проекте он не видит объединения Украины, но видит только региональный проект юго-восточной части страны, и ему кажется, что это похоже на возрождение Партии регионов.

Сегодня партия Оппозиционный блок ("крыло" олигарха Рината Ахметова) намерена участвовать в досрочных парламентских выборах совместно с партией Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам и партией нардепа Евгения Мураева Наши

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Теги: виктор бондарь, видродження
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