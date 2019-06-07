Оппоблок Ахметова пойдет на выборы с Кернесом и Трухановым

Ринат Ахметов (фото - EPA)

Партия Оппозиционный блок ("крыло" олигарха Рината Ахметова) намерена участвовать в досрочных парламентских выборах совместно с партией Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам и партией нардепа Евгения Мураева Наши. Об этом LIGA.net сообщил глава политсовета ОБ Борис Колесников.

"Сегодня в 14:00 у нас мероприятие. Будем объединятся с партией мэров и партией Наши", - заявил он. По словам Колесникова, официальный бъединительный съезд состоится 9 июня в Международном выставочном центре в Киеве.

Он отметил, что на выборы эта политическая сила пойдет под названием Оппозиционный блок или Партия мира и развития. "Я думаю, скорее всего, будет название Оппозиционный блок. Посколько Юрий Бойко со вчерашнего дня (6 июня – ред.) больше не является сопредседателем партии", - добавил Колесников.

Комментируя несостоявшееся объединение с Оппозиционной платформой – За життя (Юрий Бойко, Сергей Левочкин и Виктор Медведчук) Колесников отметил, что "у нас другой путь". Также он заявил, что вместе с нардепом Вадимом Новинским намерен баллотироваться по мажоритарным округам в Донецкой области.

Напомним, 6 июня прошел съезд партии Оппозиционная платформа - За жизнь, на котором представили первую десятку будущего списка на парламентских выборах. В нее вошли: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак. Среди участников съезда также присутствовали Григорий Суркис и бывший глава КГГА Александр Попов. Кроме того, в партию Оппозиционная платформа ушел Илья Кива.