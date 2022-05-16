Глава Пентагона рассказал Резникову о своем разговоре с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал своему украинскому коллеге Алексею Резникову о первом с начала широкомасштабной войны в Украине разговоре с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Как отмечается, Остин побеседовал с Резниковым, чтобы обсудить ситуацию на фронтах и потребности Украины.

Остин сообщил Резникову обновленную информацию о своем телефонном разговоре 13 мая с Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению войны в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи.

Как отмечается, Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Украины и усилий по содействию безопасности, направленных на укрепление способности Украины противостоять российской агрессии.

13 мая Остин поговорил с Шойгу впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

Наталия Медведева

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