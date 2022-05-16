UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Пентагона рассказал Резникову о своем разговоре с Шойгу

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 05:33
Глава Пентагона рассказал Резникову о своем разговоре с Шойгу - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал своему украинскому коллеге Алексею Резникову о первом с начала широкомасштабной войны в Украине разговоре с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Остин побеседовал с Резниковым, чтобы обсудить ситуацию на фронтах и потребности Украины. 

Остин сообщил Резникову обновленную информацию о своем телефонном разговоре 13 мая с Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению войны в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи. 

Как отмечается, Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Украины и усилий по содействию безопасности, направленных на укрепление способности Украины противостоять российской агрессии.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ллойд Остин Алексей Резников
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 