Глава ПЦУ Епифаний заявил о возможности объединения с католиками

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не исключает возможности объединения ПЦУ и Украинской греко-католической церкови (УГКЦ). Об этом он рассказал в интервью на телеканале Эспрессо.

"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - заявил он.

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Епифаний сказал, что обсуждал объединение церквей с главой УГКЦ патриархом Святославом, отметив, что "теоретически это в будущем возможно".

"В будущем все православные должны объединиться в единой церкви", - резюмировал глава УПЦ.

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