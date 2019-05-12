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12.05.2019, 21:27

Глава ПЦУ Епифаний заявил о возможности объединения с католиками

Глава ПЦУ Епифаний заявил о возможности объединения с католиками - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава ПЦУ Епифаний сказал, что православные восточного и западного обрядов в будущем должны объединиться в одну церковь

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не исключает возможности объединения ПЦУ и Украинской греко-католической церкови (УГКЦ). Об этом он рассказал в интервью на телеканале Эспрессо.

"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - заявил он.

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Епифаний сказал, что обсуждал объединение церквей с главой УГКЦ патриархом Святославом, отметив, что "теоретически это в будущем возможно". 

"В будущем все православные должны объединиться в единой церкви", - резюмировал глава УПЦ. 

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Теги: религия, церковь, объединение, угкц, католики, епифаний, пцу
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