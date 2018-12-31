Глава РПЦ пригрозил патриарху Варфоломею Страшным судом

Патриарх Кирилл (фото - пресс-служба РПЦ)

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал вселенского патриарха Варфоломея отказать новой украинской церкви в автокефалии, за что пообещал благословение от УПЦ МП, а иначе – Страшный суд. Об этом говорится в его послании Варфоломею, сообщает пресс-служба РПЦ.

Кирилл призвал Варфоломея "отступиться от общения с раскольниками", а предоставление автокефалии украинской церкви назвал политической авантюрой.

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Если же Варфоломей откажется выполнять его просьбу, Кирилл пригрозил: "Вы… перестанете быть Первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих, а причиненные Вами страдания православных украинцев последуют за Вами на Страшный суд”.

Напомним, официальное подписание томоса вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.