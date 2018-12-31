Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.12.2018, 16:45

Глава РПЦ пригрозил патриарху Варфоломею Страшным судом

Глава РПЦ пригрозил патриарху Варфоломею Страшным судом - Фото
Патриарх Кирилл (фото - пресс-служба РПЦ)

Кирилл призвал Варфоломея "отступиться от общения с раскольниками"

Реклама
Реклама

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал вселенского патриарха Варфоломея отказать новой украинской церкви в автокефалии, за что пообещал благословение от УПЦ МП, а иначе – Страшный суд. Об этом говорится в его послании Варфоломею, сообщает пресс-служба РПЦ.

Кирилл призвал Варфоломея "отступиться от общения с раскольниками", а предоставление автокефалии украинской церкви назвал политической авантюрой.

Реклама

Если же Варфоломей откажется выполнять его просьбу, Кирилл пригрозил: "Вы… перестанете быть Первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих, а причиненные Вами страдания православных украинцев последуют за Вами на Страшный суд”.

Напомним, официальное подписание томоса вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.

Отправить:
Распечатать:
Теги: томос, автокефалия, варфоломей, кирилл, пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 