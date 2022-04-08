Глава Сумской ОВА призвал к осторожности: Сначала разминирование, уборка после орков позже

Территория Сумской области остается опасной для мирных жителей, осталось много заминированных участков. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Территория области не безопасна. Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочины и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование", – написал глава ОВА.

Живицкий также сообщил, что Сумская область свободна от российских оккупантов, но по-прежнему нередко слышны взрывы – это работают спасатели и взрывотехники.

"Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле", – объяснил глава ОВА.

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Наталия Медведева

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