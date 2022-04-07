UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Сумской области на огороде нашли помятый фугас и сбили ракету – летела на Полтаву: ОВА

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 05:10
В Сумской области на огороде нашли помятый фугас и сбили ракету – летела на Полтаву: ОВА - Фото
Брошенная в Сумской области техника российских оккупантов (Иллюстративное фото: Телеграм Живицкого)

6 апреля над Сумской областью военные ВСУ сбили ракету российских оккупантов, которая летела в направлении Полтавы. В области продолжают находить неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вчера в районе Липовой Долины Роменского района люди слышали взрывы.

"Это наши ребята сбили ракету, которая летела в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", – сообщил Живицкий.

Он добавил, что в Роменском районе пиротехники обнаружили и уничтожили 27 кассетных элементов ПТАБ-1 из авиабомбы РБК-500, которые могли сдетонировать в любой момент.

"В селе Слобода (Конотопской район – ред.) на огородах у людей, в 300 метрах от жилых домов, была обнаружена деформированная авиабомба ФАБ-500ШР, которая не взорвалась", – рассказал глава ОВА.

Полицейские взрывотехнической службы полиции и работники ГСЧС обезвредили найденный фугас.

  • По состоянию на 5 апреля в Сумской области было обнаружено более 100 тел погибших мирных жителей.
  • По мнению Живицкого, на границе с Россией в Сумской области должны быть построены пятиметровая стена, а также линия обороны, которая позволит предотвратить новое возможное вторжение оккупантов.

Читайте также: Глава Сумской ОВА: Россияне бросили трупы своих орков. Зато вывезли унитазы и живых телят

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сумская область ракета полтава дмитрий живицкий
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 