В Сумской области на огороде нашли помятый фугас и сбили ракету – летела на Полтаву: ОВА

6 апреля над Сумской областью военные ВСУ сбили ракету российских оккупантов, которая летела в направлении Полтавы. В области продолжают находить неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, вчера в районе Липовой Долины Роменского района люди слышали взрывы.

"Это наши ребята сбили ракету, которая летела в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", – сообщил Живицкий.

Он добавил, что в Роменском районе пиротехники обнаружили и уничтожили 27 кассетных элементов ПТАБ-1 из авиабомбы РБК-500, которые могли сдетонировать в любой момент.

"В селе Слобода (Конотопской район – ред.) на огородах у людей, в 300 метрах от жилых домов, была обнаружена деформированная авиабомба ФАБ-500ШР, которая не взорвалась", – рассказал глава ОВА.

Полицейские взрывотехнической службы полиции и работники ГСЧС обезвредили найденный фугас.

По состоянию на 5 апреля в Сумской области было обнаружено более 100 тел погибших мирных жителей.

По мнению Живицкого, на границе с Россией в Сумской области должны быть построены пятиметровая стена, а также линия обороны, которая позволит предотвратить новое возможное вторжение оккупантов.

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Наталия Медведева

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