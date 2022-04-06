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В Сумской области найдено более 100 тел погибших мирных жителей – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 19:05
В Сумской области найдено более 100 тел погибших мирных жителей – ОВА - Фото
Дмитрий Живицкий (фото - Telegram политика)

По состоянию на 5 апреля в Сумской области обнаружено более 100 тел погибших мирных жителей. У более 40 из них – признаки пыток и следы истязаний. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, братских могил, как находили в Буче, в Сумской области пока не обнаружено. Но манера поведения оккупанта примерно одинакова по всей территории Украины.

"Они стреляли в простых людей, которые ехали в больницу, развозили хлеб и раздавали гуманитарку. Стреляли на поражение за мобильный телефон в руке, — рассказывает Живицкий. – В Сумах в первые дни войны расстреляли автомобиль, где находилась женщина с тремя детьми, которая пыталась выехать из города. К счастью, дети остались живы. Женщину убили выстрелом в голову из автомата".

С завязанными руками, как в Буче, в области нет. Но есть "избитые, изрезанные и с переломами".

Около пяти человек уже после освобождения подорвались на минах и растяжках. В Тростянце заминировали кладбище, расстреливали автомобили ритуальных служб и запрещали людям хоронить тела, добавляет глава ОГА.

Читайте также интервью: Глава Сумской ОВА: Россияне бросили трупы своих орков. Зато вывезли унитазы и живых телят

Юрий Смирнов
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