В Тростянце оккупанты заминировали кладбище и обочины, есть погибшие – глава Сумской ОВА

Российские оккупанты, которых Силы обороны выгнали из Тростянца, перед бегством заминировали многие городские объекты, в том числе кладбище и обочины дорог. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Телеграм.

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"В наших освобожденных громадах остается много растяжек, минирований, много заминированных полей, обочины дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище.

К сожалению, погиб один местный житель, который шел по улице, по обочине дороги, и там нарвался на растяжку.

Так же собака спасла жизнь своей хозяйке – она побежала вперед и тоже попала в растяжку, подорвалась, но это спасло жизнь нашей гражданке", – рассказал Живицкий.

23 марта силами 93 бригады Холодный Яр, теробороны и местных партизан город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск.

23 марта силами 93 бригады Холодный Яр, теробороны и местных партизан город Тростянец Сумской области от российских оккупационных войск. В Сумской ОВА рассказали о десятках единиц сожженной техники, полном отсутствии каких-либо коммуникаций, в том числе связи, света, воды, а также большом количестве раненых и минировании больницы в Тростянце.

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Наталия Медведева

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