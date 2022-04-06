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После победы должны построить настоящую стену с Россией – глава Сумской ОВА Живицкий

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 17:01
После победы должны построить настоящую стену с Россией – глава Сумской ОВА Живицкий - Фото
Дмитрий Живицкий (фото - Telegram политикa)

На границе с Россией в Сумской области должны быть построены пятиметровая стена, а также линия обороны, которая позволит предотвратить новое возможное вторжение оккупантов. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Пока мы не построим стену, как между США и Мексикой, – или еще в разы большую и более мощную, – угроза для Сумской области, к сожалению, будет оставаться. Пока такой стены нет, очень сложно что-либо прогнозировать", – говорит он.

По словам Живицкого, этот вопрос обсуждается с 2014 года, но за восемь лет ничего не было сделано.

В конце 2021 года, когда угроза вторжения начала возрастать, об этом на центральном уровне достаточно серьезно говорили, уверяет глава ОВА.

"К сожалению, не успели. А предлагавшиеся инженерные планы на сегодняшний день уже не достаточны. Их реализация не дала бы необходимого эффекта", – констатирует он.

Поэтому, по его мнению, было бы неплохо построить "хорошую пятиметровую стену. Как в высоту, так и ширину". Также нужно строить линию обороны. И это должны быть стационарные фортификационные сооружения, опорные пункты.

"И вся линия границы с Россией должна быть защищена не только стеной, здесь должны быть и военные", — резюмирует Живицкий.

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Юрий Смирнов
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