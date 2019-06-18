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18.06.2019, 16:38

Глава ЦИК: Конституционный суд не может остановить выборы

Глава ЦИК: Конституционный суд не может остановить выборы - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Татьяна Слипачук отметила, что в случае признания указа о роспуске парламента неконституционным, возникнет "очень много вопросов"

В Центральной избирательной комиссии не могут сказать, что будут делать в случае признания неконституционным указа президента о роспуске Верховной Рады, пока не ознакомятся с текстом решения КС. Об этом глава ЦИК Татьяна Слипачук сказала в интервью ВВС Украина.

Она отметила, что "КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше".

Далее члены ЦИК должны проанализировать это решение, "понять обоснования и мотивы этого решения, чтобы осуществить необходимые шаги", сказала Слипачук.

"Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства", - отметила она.

"Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - добавила глава ЦИК.

11 июня Конституционный суд заслушал стороны дела по конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 21 июля. После этого КС перешел к закрытой части рассмотрения производства. Итоговое решение КС должен вынести до 29 июня.

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Теги: выборы, указ, цик, татьяна слипачук
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