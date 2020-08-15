Глава ЦИК заявил, что приближенные к ОП люди хотели отставки членов комиссии

Глава ЦИК Олег Диденко считает, что "безосновательное увольнение отдельных членов ЦИК накануне выборов - это серьезная угроза"

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что от людей, приближенных к Офису президента, поступали "рекомендация" об увольнении его и членов ЦИК по собственному желанию и намеки о возможных последствиях в случае отказа. Об этом сообщает Украинская правда.

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"В СМИ и раньше распространялась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак недоволен моим пребыванием в должности председателя ЦИК. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что у меня не было личной встречи с ним", - отметил Диденко.

По его словам, что касается распространенной информации о встрече в Офисе президента с членами ЦИК, то "эта информация соответствует действительности частично".

"Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа. Возможно, я ошибаюсь и что-то неправильно понял. Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании – тогда все станет на свои места", - подчеркнул Диденко.

Глава ЦИК уточнил, что не имел встреч по этому поводу на высшем уровне и не боится отставки.

"С одной стороны, к ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому, если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии – на них нужно реагировать», - сказал он.

Диденко считает, что "с другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно накануне выборов, даже увольнение по собственному желанию – это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа государства, для репутации власти".

По данным Украинской правды, речь идет о пяти членах ЦИК: главе ЦИК Олеге Диденко, секретаре Елене Гатауллиной, заместителе Виталии Плукаре, членов ЦИК Оксане Боярчук и Владимире Перепелюке.

8 августа Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украины территории вблизи линии соприкосновения.

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Арина Толина

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