ЦИК решил, где в Донецкой и Луганской областях невозможно провести выборы

Список громад, в которых местных выборов не будет, ЦИК определял на основании выводов военно-гражданских администраций

Определен список территориальных громад Донецкой и Луганской областей, в которых невозможно провести местные выборы. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Решение о внесении в список принималось на основании выводов о возможности проводить выборы, которые предоставили ЦИК Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации.

В список вошли 10 сельских, поселковых и городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь громад Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.

Вместе с тем ЦИК приняла к сведению вывод Луганской ВГА о том, что на территории Новоайдарской сельской громады Счастьинского района Луганской области на ряде избирательных участков невозможно организовать подготовку и проведение местных выборов.

10 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что местные выборы в ОРДЛО должны пройти по специальному закону.

31 июля и.о. мэра Северодонецка Ткачук заявил, что создание в городе военно-гражданской администрации - это попытка использовать админресурс на местных выборах.

Денис Юдин

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