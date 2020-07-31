Создание военно-гражданской администрации в Северодонецке оспорят в суде

И.о. мэра Северодонецка считает указ Зеленского о создании ВГА незаконным

И.о. мэра Северодонецка Вячеслав Ткачук оспорит законность указа президента Владимира Зеленского о создании в городе военно-гражданской администрации. Об этом сообщает DEPO со ссылкой на заявление Ткачука.

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Ткачук считает, что указ Зеленского – это политическое решение, принятое, чтобы использовать административный ресурс на местных выборах в октябре.

Он назвал указ противоречащим действующим законам, Конституции и Европейской хартии местного самоуправления.

Ткачук сообщил, что обратился в Верховный суд с иском об отмене указа, а также попросил секретариат Конгресса местных и региональных властей Совета Европы рассмотреть ситуацию с правами на местное самоуправление в Украине, которые, по его мнению, были грубо нарушены.

В то же время Ткачук заявил, что до судебного разбирательства гарантирует беспрепятственное начало работы руководителя военно-гражданской администрации.

27 июля Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске.

создал 28 июля президент подписал указ о создании ВГА в Северодонецке

Денис Юдин

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