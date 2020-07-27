Зеленский создал в Лисичанске военно-гражданскую администрацию
Командующему ОС и председателю Луганской ОГА поручено провести мероприятия, связанные с образованием ВГА
Президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области. Соответствующий указ №293 / 2020 опубликован на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Президент поручил командующему объединенных сил и председателю Луганской областной государственной администрации провести соответствующие мероприятия, связанные с образованием ВГА.
СПРАВКА. Военно-гражданская администрация – временный государственный орган в составе антитеррористического центра при СБУ или в составе объединенного оперативного штаба ВСУ, который действует в районе отпора вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей и предназначен для обеспечения действия Конституции и законов Украины, безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, противодействия диверсиям и терактам, недопущения гуманитарной катастрофы.
Читайте также: Боевики нарушили перемирие менее чем через час после его начала - штаб ООС
Комментарии