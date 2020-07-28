Зеленский создал в Северодонецке военно-гражданскую администрацию

Президент Владимир Зеленский поручил командующему ОС и главе Луганской ОГА провести мероприятия, связанные с образованием ВГА

Президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области. Соответствующий указ №297/2020 опубликован на сайте главы государства.

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Президент поручил командующему объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации провести соответствующие мероприятия, связанные с образованием ВГА.

СПРАВКА. Военно-гражданская администрация – временный государственный орган в составе антитеррористического центра при СБУ или в составе объединенного оперштаба ВСУ, действующего в районе отпора вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей и предназначен для обеспечения действия Конституции и законов Украины, безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, противодействия диверсиям и терактам, недопущения гуманитарной катастрофы.

Вчера Зеленский создал в Лисичанске военно-гражданскую администрацию.

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Владислав Сердюк

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