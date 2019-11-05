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Глава Укроборонпрома: Трамп делегировал нам своих советников

Глава Укроборонпрома: Трамп делегировал нам своих советников - Фото
Айварас Абромавичус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.11.2019, 16:13

Абромавичус убеждает, что "большими секретами" с американскими советниками не делится

Генеральный директор оборонного государственного концерна Укроборонпром Айварас Абромавичус заявил, что у него есть американские советники, которые делегированы лично президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"У меня сейчас три советника на общественных началах, и я надеюсь их увидеть в штате ближайшее время. Также у нас есть иностранные советники, которые делегированы, в том числе самим Дональдом Трампом", - сказал Абромавичус.

В качестве примера он назвал Дональда Винтера, бывшего министра ВМС США, а сейчас стратегического советника президента Трампа по вопросам реформы оборонно-промышленного комплекса. По словам Абромавичуса, Винтер является также спецпредставителем правительства США по реформированию украинского ВПК.

"Советники раз в квартал приезжают большой командой - и мы с ними общаемся на площадке СНБО или Укроборонпрома", - рассказал глава концерна.

При этом он отметил, что "большими секретами" с американскими советниками не делится.

Большинство американцев считает, что Трамп должен быть подвергнут процедуре импичмента и отстранен от должности, поддержка такой позиции выросла за октябрь на 6%.

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