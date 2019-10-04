Глава ВС: Зеленский нашел время для Круза, а для меня нет

Валентина Данишевская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что готова встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но он пока избегает встречи с ней. Об этом она заявила в интервью ВВС News Украина.

"Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом",- отметила Данишевская.

Она считает, что в вопросе принятия президентского законопроекта 1008, который запускает новую переаттестацию судей Верховного суда и сокращение количества до 100 из 192, "еще есть надежда на то, что здравый смысл победит, и аргументы все же сработают".

Данишевская уточнила, что у нее были встречи с руководством Верховной Рады: "Я пыталась донести им, что сегодня эти изменения - не время. Верховный суд со временем будет ...сокращаться естественным путем… Кажется, что мне в целом удалось убедить собеседников, но ответ таков: "Надо вам говорить с президентом".

Отвечая на вопрос, есть ли в окружении президента кто-то, с кем у нее был конфликт, Данишевская сказала: "Нет. В офисе президента работал Руслан Рябошапка, с которым у меня были очень хорошие отношения. Когда он работал в министерстве юстиции, я занималась правовыми реформами, - и мы сотрудничали. А господина Богдана я не знаю".

Данишевская уточнила, что направила предложение о встрече помощнице президента.

"Мы с ней общались, она даже называла мне какие-то приблизительные даты, когда бы это могло произойти. Но потом не произошло. Я бы с радостью пообщалась с президентом", - добавила она.