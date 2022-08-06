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Глава Запорожской ОВА призвал жителей области готовиться к сложной зиме

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 18:27
Глава Запорожской ОВА призвал жителей области готовиться к сложной зиме - Фото
Александр Старух

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что из-за российского вторжения эта зима в области будет самой сложной. Он призвал местных жителей уже сегодня думать об утеплении своих домов. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

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В зоне ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях враг перебил электросети и газопроводы. Сейчас областные власти с представителями критической инфраструктуры решают, как обеспечить там "хотя бы минимальное проведение отопительного сезона".

"Уже сегодня нужно думать об утеплении своих домов, частному сектору – по возможности запасаться дровами и топливными брикетами. Кроме того, опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные газу виды топлива", – сказал Старух.

По его словам, на неоккупированной территории все идет по плану – ведется подготовка сетей и котелен.

"Сложная ситуация сложилась в зоне ведения боевых действий. Была также определена потребность в дополнительном финансировании областных коммунальных учреждений, построении резервных электросетей. Понимаем, что сезон будет тяжелым", – подытожил Старух.

  • 30 июля глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. 
Вадим Ребрина
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газ Запорожье отопление Александр Старух
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