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31.01.2019, 14:41

Главе ПЦУ Епифанию могут предоставить государственную охрану

Главе ПЦУ Епифанию могут предоставить государственную охрану - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вместе с тем сейчас, по словам главы УГО, законодательство не предусматривает обеспечение безопасности религиозных лидеров

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Предстоятелю ПЦУ Епифанию при его желании может быть предоставлена государственная охрана. Об этом в интервью UA:Українське радіо сообщил глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

Сам он считает, что глава церкви должен быть под госохраной.

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"По моему глубокому убеждению, я за то, чтобы наш митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины был под государственной охраной", - сказал Гелетей.

Однако сейчас, по его словам, законодательство не предусматривает обеспечение безопасности религиозных лидеров.

"Сегодня мы прописали эту должность в законе о Службе государственной охраны, при его (Епифания, - ред.) согласии он имеет право на обеспечение государственной охраны. При согласии Епифания президент может подписать соответствующий указ об обеспечении безопасности, как во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителям церквей", - рассказал глава УГО.

Также Гелетей заявил, что на жизнь и здоровье главы государства Петра Порошенко в прошлом году злоумышленники планировали покушаться более десятка раз.

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Теги: безопасность, охрана, валерий гелетей, епифаний, пцу
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