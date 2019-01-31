В 2018 году предотвращено 11 покушений на Порошенко — глава УГО

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На жизнь и здоровье главы государства Петра Порошенко в прошлом году злооумышленники планировали покушаться более десятка раз, но их замыслы разоблачали. Такие данные озвучил в эфире UА:Украинское радио начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

"В 2018 году предотвращено около 11 покушений только на президента нашей страны", — сказал он.

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29 января 2019 года Порошенко заявил, что в конце марта будет переизбираться на второй срок.

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По словам Гелетея, сотрудники его ведомства в процессе подготовки к мероприятиям с участием большого количества людей координируют действия с антитеррористическим подразделением СБУ, МВД и разведками.

Законодательно определено, кому обеспечивает безопасность УГО: это первые лица государства, руководители суда и Генпрокуратуры, премьер, спикер парламента, руководители других государств, министры, спикеры парламентов, руководители международных организаций мира во время их визитов в Украину.

"Количество охраняемых лиц увеличивается", - отметил начальник УГО.