Главную новогоднюю елку в Киеве установят, но без подсветки
28.11.2022, 20:46
Фото: КГГА
В Киеве к новогодним праздникам установят елку, но подсвечивать ее не будут. Об этом сообщает энергокомпания Yasno.
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"Сегодня была поставлена точка на спорах по установлению главной елки страны", – говорится в сообщении.
В энергокомпании заявили, что елка будет, но принято решение об отсутствии иллюминаций на ней.
"Это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть. А значит, и уменьшить количество потребностей для отключений электроэнергии", – сообщили в Yasno.
- 18 ноября сообщалось, что мэрия Киева вместе с военными решит, устанавливать ли новогоднюю елку в столице.
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