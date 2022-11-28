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Главную новогоднюю елку в Киеве установят, но без подсветки

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 20:46
Главную новогоднюю елку в Киеве установят, но без подсветки - Фото
Фото: КГГА

В Киеве к новогодним праздникам установят елку, но подсвечивать ее не будут. Об этом сообщает энергокомпания Yasno.

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"Сегодня была поставлена ​​точка на спорах по установлению главной елки страны", – говорится в сообщении.

В энергокомпании заявили, что елка будет, но принято решение об отсутствии иллюминаций на ней.

"Это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть. А значит, и уменьшить количество потребностей для отключений электроэнергии", – сообщили в Yasno.

  • 18 ноября сообщалось, что мэрия Киева вместе с военными решит, устанавливать ли новогоднюю елку в столице.

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Наталія Медведєва
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электричество киев новый год елка
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