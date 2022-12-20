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Главные темы 2022 года для Германии – вторжение РФ в Украину и энергокризис: опрос

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 22:23
Главные темы 2022 года для Германии – вторжение РФ в Украину и энергокризис: опрос - Фото
Фото - EPA

Граждане Германии считают главными темами 2022 года полномасштабное вторжение России в Украину и вызванный этим вторжением энергетический кризис. Об этом свидетельствуют результаты опроса, о которых сообщает Deutsche Welle.

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Согласно итогам опроса, который был проведен с 16 по 19 декабря социологической службой Forsa для телеканалов RTL и n-tv, 54% опрошенных немцев считают главным событием года военное вторжение России в Украину, еще 44% - вызванный этим вторжением энергетический кризис.

Для 10% опрошенных самыми важными оказались проблемы в сфере здравоохранения Германии и нарастание угрозы правого экстремизма.

Интересно, что 77% участников опроса считают 2022 год для Германии в целом "плохим годом", но при этом 61% оценивают лично для себя уходящий год как "хороший".

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Сергій Бережний
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Германия соцопрос
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