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23.04.2019, 19:12

"Выводите Украину в лидеры". Главный раввин поздравил Зеленского

"Выводите Украину в лидеры". Главный раввин поздравил Зеленского - Фото
Моше Реувен Азман (фото - facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України)

Моше Реувен Азман заверил Зеленского, что еврейская община будет поддерживать его

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Владимира Зеленского с победой на выборах президента поздравил главный раввин Украины Моше Реувен Азман. Об этом сообщается в его Facebook.

"Вы получили беспрецедентное доверие и поддержку со стороны украинского народа. Сегодня в Ваших руках оказались все возможности для того, чтобы вывести Украину из такого непростого, тяжелого положения и поднять ее до уровня лидирующих стран мира", - считает раввин.

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Он пожелал Зеленскому, чтобы "Всевышний помогал Вам идти путем честности и правды".

Также Моше Реувен Азман заверил Зеленского, что еврейская община будет поддерживать его на этом пути.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил его в Израиль.

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Теги: раввин, Зеленский, Моше Реувен Азман
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