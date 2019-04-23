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23.04.2019, 17:45

Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль

Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

В поздравлении он выразил надежду на "продолжение позитивных отношений двух стран", сообщили в команде Зеленского

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом говорится на официальном сайте кандидата.

"Поздравил победителя президентских выборов премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В поздравлении он выразил надежду на продолжение позитивных отношений двух стран и пригласил Зеленского посетить Израиль", - сказано в сообщении.

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Примечательно, что в конце сообщения о поздравлении Нетаньяху и других лидеров иностранных государств "Мир поздравляет" содержится поздравление почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета.

Вчера с Нетаньяху по телефону поговорил действующий президент Петр ПорошенкоИзраильский премьер приветствовал вклад Порошенко в укрепление украино-израильских отношений и отметил высокий уровень демократических стандартов президентских выборов.

В Израиле сейчас находится бизнес-партнер Зеленского, владелец 1+1, олигарх Игорь Коломойский.

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Теги: Израиль, Зеленский, нетаньяху
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