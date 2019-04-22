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22.04.2019, 18:49

Порошенко поговорил по телефону с премьером Израиля

Порошенко поговорил по телефону с премьером Израиля - Фото
Фото: president.gov.ua

Президент поблагодарил Биньямина Нетаньяху за поддержку Украины на международной арене

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Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, Нетаньяху приветствовал вклад Порошенко в укрепление украино-израильских отношений и отметил высокий уровень демократических стандартов президентских выборов.

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Президент поблагодарил премьера Израиля за поддержку Украины на международной арене. Было отмечено динамичное развитие двустороннего партнерства, в том числе политического диалога на высшем уровне, за последние пять лет, сообщили в АП.

"Отдельно было подчеркнуто, что важным индикатором результативности украинского-израильского диалога станет ожидаемый запуск соглашения о зоне свободной торговли, которое откроет новые возможности для бизнеса, будет стимулировать создание рабочих мест, что, соответственно, будет способствовать росту благосостояния обоих народов", - сказано в сообщении.

Порошенко также поздравил Нетаньяху с успешным проведением выборов в Кнессет.

Ранее олигарх Игорь Коломойский, который проживает сейчас в государстве Израиль, находясь под его правовой защитой, заявил, что вернется в Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента.

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Теги: порошенко, Израиль, Коломойский, нетаньяху
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