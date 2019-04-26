Матиос сказал, когда уйдет со службы

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что покинет службу только после того, как в Украине наступит мир. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

"Я не чиновник, я военный. Моя судьба предопределена окончанием военного контракта 11 октября 2019 года. Далее либо не продолжу, если наступит мир, а если не будет мира – буду дальше служить", - заявил он.

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Матиос отметил, что "просит Бога, чтобы он не забирал у него ум и всегда дал возможность отвечать делами на пустые обвинения, конспирологические суждения и "экспертные заключения".

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