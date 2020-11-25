Главой Харьковской ОГА станет бывшая заместительница Кернеса

Сегодня, 25 ноября, Кабинет Министров согласует назначение Айны Тымчук на должность главы Харьковской областной государственной администрации. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве Офиса президента и фракции Слуга народа.

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Тымчук занимает должность руководителя аппарата Днепропетровской ОГА, в этой же структуре она работала с 2000 по 2010 годы.

В 2010-2014 годах работала заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса, была управляющей делами горсовета.

В 2015 году вернулась в Днепропетровскую область, где стала заместительницей главы ОГА Валентина Резниченко. С 2018 года возглавляет аппарат ОГА.

В 2017 году Тымчук стала героиней расследования журналистов. По данным Bihus.info, она скрывала имущество через детей, а ее бывший муж зарегистрировал бизнес на бабушку. Ее бывший супруг возглавляет сейчас департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.

4 ноября победителем выборов мэра Харькова был объявлен Геннадий Кернес.

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