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Главой Запорожской ОГА назначен Старух. Он из Батькивщины и уже возглавлял ОГА при Ющенко

18.12.2020, 15:31
Главой Запорожской ОГА назначен Старух. Он из Батькивщины и уже возглавлял ОГА при Ющенко - Фото
Александр Старух (Фото – скриншотт из видео Телеканал TV5, Youtube)

Александр Старух назначен главой Запорожской областной государственной администрации указом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Старух – и.о. председателя Запорожской областной организации партии Батькивщина, член политсовета партии. Он уже возглавлял Запорожскую ОГА при третьем президенте Викторе Ющенко, в 2008-2010 годах.

Назначение прошло на фоне конфликта в Запорожском облсовете: часть депутатов считают, что его главой избран представитель Слуги народа и бывший глава Запорожской ОГА Виталий Боговин, часть – что избран покинувший СН Виталий Толочек.

  • 15 декабря главой Запорожского облсовета был избран Боговин, после чего из фракции СН вышли четверо депутатов, а в ОПЗЖ заявили, что он был избран незаконно и нужно повторное голосование.
  • 17 декабря фракции ОПЗЖ, Евросолидарность, За будущее и покинувшие СН депутаты избрали главой Запорожского облсовета Толочека.
  • В свою очередь, фракции Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционный блок и Единение заявили, что избрание Толочека нелегитимно и главой облсовета остается Боговин.
  • На сайте Запорожского облсовета также размещено заявление о том, что проведенное 17 декабря заседание не имеет юридических последствий, а правоохранителям направлено заявление об уголовном преступлении.
Денис Юдин
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запорожская область Батькивщина Александр Старух Запорожская ОГА

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