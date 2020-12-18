Главой Запорожской ОГА назначен Старух. Он из Батькивщины и уже возглавлял ОГА при Ющенко
18.12.2020, 15:31
Александр Старух (Фото – скриншотт из видео Телеканал TV5, Youtube)
Александр Старух назначен главой Запорожской областной государственной администрации указом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Старух – и.о. председателя Запорожской областной организации партии Батькивщина, член политсовета партии. Он уже возглавлял Запорожскую ОГА при третьем президенте Викторе Ющенко, в 2008-2010 годах.
Назначение прошло на фоне конфликта в Запорожском облсовете: часть депутатов считают, что его главой избран представитель Слуги народа и бывший глава Запорожской ОГА Виталий Боговин, часть – что избран покинувший СН Виталий Толочек.
- 15 декабря главой Запорожского облсовета был избран Боговин, после чего из фракции СН вышли четверо депутатов, а в ОПЗЖ заявили, что он был избран незаконно и нужно повторное голосование.
- 17 декабря фракции ОПЗЖ, Евросолидарность, За будущее и покинувшие СН депутаты избрали главой Запорожского облсовета Толочека.
- В свою очередь, фракции Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционный блок и Единение заявили, что избрание Толочека нелегитимно и главой облсовета остается Боговин.
- На сайте Запорожского облсовета также размещено заявление о том, что проведенное 17 декабря заседание не имеет юридических последствий, а правоохранителям направлено заявление об уголовном преступлении.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии