Главой Запорожской ОГА назначен Старух. Он из Батькивщины и уже возглавлял ОГА при Ющенко

Александр Старух назначен главой Запорожской областной государственной администрации указом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Старух – и.о. председателя Запорожской областной организации партии Батькивщина, член политсовета партии. Он уже возглавлял Запорожскую ОГА при третьем президенте Викторе Ющенко, в 2008-2010 годах.

Назначение прошло на фоне конфликта в Запорожском облсовете: часть депутатов считают, что его главой избран представитель Слуги народа и бывший глава Запорожской ОГА Виталий Боговин, часть – что избран покинувший СН Виталий Толочек.

15 декабря главой Запорожского облсовета был избран Боговин, после чего из фракции СН вышли четверо депутатов, а в ОПЗЖ заявили, что он был избран незаконно и нужно повторное голосование.

17 декабря фракции ОПЗЖ, Евросолидарность, За будущее и покинувшие СН депутаты избрали главой Запорожского облсовета Толочека.

В свою очередь, фракции Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционный блок и Единение заявили, что избрание Толочека нелегитимно и главой облсовета остается Боговин.

На сайте Запорожского облсовета также размещено заявление о том, что проведенное 17 декабря заседание не имеет юридических последствий, а правоохранителям направлено заявление об уголовном преступлении.

Денис Юдин

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