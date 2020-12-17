Четверо депутатов от СН в Запорожье вышли из фракции. В партии их считают "предателями"

Четверо депутатов Запорожского областного совета Сергей Селевич, Роман Терехов, Юрий Капустянский и Юрий Толочек от партии Слуга народа заявили о выходе из фракции. Об этом сообщает 061.ua.

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По словам Селевича, он и трое коллег не согласны "с антидемократичными и противоправными методами выполнения депутатских обязанностей" представителями СН.

Как сообщает источник, группу депутатов пригласили в один из кабинетов облсовета, где, как утверждает Селевич, проходило "незаконное голосование" за главу совета. В итоге им избрали экс-главу Запорожской областной госадминистрации Виталия Боговина, пишет Suspilne.

Селевич заявил, что выборы проходили в открытой комнате, "в присутствии людей спортивного телосложения, под видеозапись, при отсутствии любой имитации кабинки для голосования".

В СН заявили, что Селевич и остальные депутаты приняли решение о выходе исключительно для того, чтобы позволить оппонентам начать манипуляции вокруг избрания Боговина. В политсиле считают, что его выбрали законно.

"В результате экс-коллеги присоединились к фракции ОПЗЖ во время голосования. Считаем такие действия неприемлемыми. Они продали свои голоса и таким образом потеряли наше доверие. И самое главное – изменили избирателям, отдавших за них свои голоса", – говорится в заявлении партии.

По итогам местных выборов, мэр Запорожья Владимир Буряк был переизбран в первом туре.

Вчера Кабинет министров согласовал назначение нового главы Запорожской областной государственной администрации.

Станислав Стороженко

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