Четверо депутатов от СН в Запорожье вышли из фракции. В партии их считают "предателями"
Четверо депутатов Запорожского областного совета Сергей Селевич, Роман Терехов, Юрий Капустянский и Юрий Толочек от партии Слуга народа заявили о выходе из фракции. Об этом сообщает 061.ua.
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По словам Селевича, он и трое коллег не согласны "с антидемократичными и противоправными методами выполнения депутатских обязанностей" представителями СН.
Как сообщает источник, группу депутатов пригласили в один из кабинетов облсовета, где, как утверждает Селевич, проходило "незаконное голосование" за главу совета. В итоге им избрали экс-главу Запорожской областной госадминистрации Виталия Боговина, пишет Suspilne.
Селевич заявил, что выборы проходили в открытой комнате, "в присутствии людей спортивного телосложения, под видеозапись, при отсутствии любой имитации кабинки для голосования".
В СН заявили, что Селевич и остальные депутаты приняли решение о выходе исключительно для того, чтобы позволить оппонентам начать манипуляции вокруг избрания Боговина. В политсиле считают, что его выбрали законно.
"В результате экс-коллеги присоединились к фракции ОПЗЖ во время голосования. Считаем такие действия неприемлемыми. Они продали свои голоса и таким образом потеряли наше доверие. И самое главное – изменили избирателям, отдавших за них свои голоса", – говорится в заявлении партии.
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- Вчера Кабинет министров согласовал назначение нового главы Запорожской областной государственной администрации.
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