Кабмин согласовал кандидатов на должности глав Запорожской и Ивано-Франковской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение новых глав Запорожской и Ивано-Франковской областных государственных администраций. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На пост главы Запорожской ОГА согласована кандидатура Александра Старуха, а на должность главы Ивано-Франковской ОГА – Андрея Бойчука.

Андрей Бойчук в 2014 году был сотником Самообороны Майдана. После победы Революции достоинства стал помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана. Потом возглавил департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнергоугля. Одновременно занимался волонтерской помощью военным. Основал благотворительный фонд Центр волонтерских инициатив.

Александр Старух с 2005 по 2008 годы работал на разных должностях в Главной службе региональной политики Секретариата президента Виктора Ющенко. В 2008 году назначен главой Запорожской ОГА. Уволен в марте 2010 года президентом Виктором Януковичем. С 2013 года – глава Запорожской областной организации партии Батькивщина. Был депутатом облсовета от этой партии.

Читайте также: Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской ОГА

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.