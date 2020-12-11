Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской ОГА

Валентин Резниченко назначен главой Днепропетровской областной государственной администрации. Указ об этом президент Владимир Зеленский подписал 10 декабря, сообщает пресс-служба президента.

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Другим указом Зеленский освободил от должности главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА во время президентства Петра Порошенко — с февраля 2015 г. Он был уволен Зеленским 27 июня 2019 года.

По итогам местных выборов 2020 г Резниченко избран депутатом Днепропетровского облсовета от партии мэра Днепра Бориса Филатова Пропозиция.

Резниченко родился 22 апреля 1972 года в Днепропетровске. С 1996 года работал в группе компаний ООО "Украинский медиа холдинг", в котором возглавлял подразделения разных уровней и направлений деятельности: пресса, радио, телевидение. В 2003 году был назначен на должность вице-президента компании. С августа 2014 года возглавил Украинский государственный центр радиочастот. В 2015 году возглавил Запорожскую ОГА, затем Днепропетровскую.

9 декабря Кабмин согласовал кандидатуру Резниченко на должность главы Днепропетровской ОГА.

Денис Юдин

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