Днепропетровскую ОГА снова возглавит Резниченко
09.12.2020, 16:39
Валентин Резниченко (фото - Facebook Резниченко)
Кабинет министров согласовал кандидатуру Валентина Резниченко на должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
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Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА во время президентства Петра Порошенко — с февраля 2015 г. Он был уволен президентом Владимиром Зеленским 27 июня 2019 года.
По итогам местных выборов 2020 г Резниченко избран депутатом Днепропетровского облсовета от партии мэра Днепра Бориса Филатова Пропозиція.
Теперь президент должен назначить Резниченко на должность своим указом.
Справка. Валентин Резниченко родился 22 апреля 1972 г в Днепропетровске. С 1996 г работал в группе компаний ООО "Украинский медиа холдинг", в котором возглавлял подразделения разных уровней и направлений деятельности: пресса, радио, телевидение. В 2003 г был назначен на должность вице-президента компании. С августа 2014 г возглавил Украинский государственный центр радиочастот.
8 декабря Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.
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