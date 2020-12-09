Днепропетровскую ОГА снова возглавит Резниченко

Кабинет министров согласовал кандидатуру Валентина Резниченко на должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА во время президентства Петра Порошенко — с февраля 2015 г. Он был уволен президентом Владимиром Зеленским 27 июня 2019 года.

По итогам местных выборов 2020 г Резниченко избран депутатом Днепропетровского облсовета от партии мэра Днепра Бориса Филатова Пропозиція.

Теперь президент должен назначить Резниченко на должность своим указом.

Справка. Валентин Резниченко родился 22 апреля 1972 г в Днепропетровске. С 1996 г работал в группе компаний ООО "Украинский медиа холдинг", в котором возглавлял подразделения разных уровней и направлений деятельности: пресса, радио, телевидение. В 2003 г был назначен на должность вице-президента компании. С августа 2014 г возглавил Украинский государственный центр радиочастот.

8 декабря Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.