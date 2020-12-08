Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА директора винодельческой компании
08.12.2020, 17:11
Анатолий Полосков (фото - ОП)
Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Другим указом Зеленский уволил с должности главы ОГА Алексея Петрова, которого накануне назначили главой облсовета. На выборах в облсовет он возглавлял список Слуги народа.
Справка Офиса президента. Анатолий Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании (Шато Чизай, – ред.).
25 ноября в комментарии Укринформу Полосков говорил, что продолжит руководить компанией до подписания указа о его назначении.
Читайте также: Зеленский назначил главой Одесской ОГА люстрированного экс-регионала
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу ITРазместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии