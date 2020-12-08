Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА директора винодельческой компании

Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.

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Другим указом Зеленский уволил с должности главы ОГА Алексея Петрова, которого накануне назначили главой облсовета. На выборах в облсовет он возглавлял список Слуги народа.

Справка Офиса президента. Анатолий Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании (Шато Чизай, – ред.).

25 ноября в комментарии Укринформу Полосков говорил, что продолжит руководить компанией до подписания указа о его назначении.

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Вадим Ребрина

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