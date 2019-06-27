Зеленский уволил глав двух облгосадминистраций

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский уволил председателей Днепропетровской и Кировоградской областных государственных администраций и назначил временно исполняющих их обязанности. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Валентин Резниченко уволен с должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины, временным исполняющим обязанности главы Днепропетровской облгосадминистрации назначен Дмитрий Батура.

Сергей Коваленко освобожден от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской облгосадминистрации, на его место назначена Светлана Лобанова.

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26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций. После голосования Администрация президента раскрыла их биографические данные. Как выяснилось позже, Михаил Бно-Айриян, которого Зеленский планирует назначить главой Киевской ОГА, ранее работал в посольстве Украины в РФ, а потом в правительстве Николая Азарова.

Кроме того, журналист проекта Схемы Наталья Седлецкая заявила, что кандидат на должность главы Одессой ОГА Андрей Андрейчиков "поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты".