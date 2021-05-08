Главу ОТГ от Слуги народа подозревают в мошенничестве на 2,6 млн: что говорят в партии

Вчера, 7 мая, на получении мошенническим путем 800 000 грн задержали главу Дымерской объединенной территориальной громады (ОТГ) Киевской области Владимира Подкурганного, депутата райсовета и посредника, сообщили в прокуратуре. Партия Слуга народа, от которой Подкурганный шел на выборы, заявила, что он должен уйти в отставку на время расследования.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, глава ОТГ вместе с депутатом и посредником требовали у местного жителя 2,6 млн грн за помощь в "решении вопроса" с выделением земельного участка для ведения личного сельского хозяйства. На самом же деле подозреваемые, говорят в Офисе генпрокурора, не собирались этого делать.

При получении посредником второй части средств в сумме 800 000 грн все трое были задержаны.

Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору (ч.2 ст.15, ч. 2, 4 ст. 190 УК).

В партии Слуга народа, которая выдвигала Подкурганного, заявили, что он должен уйти в отставку на время расследования.

Глава партии Александр Корниенко обратился к политическому совету СН и Национальному совету общин с требованием на ближайших заседаниях дать оценку действиям Подкурганного.

Глава Киевского областного отделения СН, народный депутат Андрей Мотовиловец также считает, что на время расследования Подкурганный должен уйти в отставку.

"Если вины нет, после расследования он снова может идти на выборы и получить должность, если люди ему будут доверять", – сказал Мотовиловец.

Он подчеркнул, что Подкурганный не член партии, хотя шел на выборы от СН.

"Мы проверяли каждого кандидата, который шел на выборы от нашей партии, но на сто процентов выявить добропорядочность человека невозможно, потому что речь идет не о прошедших событиях, а о намерениях на будущее", – сказал Мотовиловец.

По его словам, за подбор кандидатов в Киевской области отвечал бывший глава Киевского областного отделения Александр Дубинский.

8 апреля Служба безопасности задержала на взятке в $40 000 депутата Бориспольского районного совета от Слуги народа.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.