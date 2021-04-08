СБУ задержала на взятке депутата райсовета от Слуги народа – фото

Служба безопасности Украины задержала на взятке в $40 000 депутата Бориспольского районного совета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не назвав имени политика. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о депутате от Слуги народа Юрии Бурдюке.

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Отмечается, что депутат угрожал лишить нотариуса нотариального свидетельства и исключить ее из Единого реестра нотариусов при помощи искусственных обвинений в недоброчесности.

По версии СБУ, он ссылался на свои "влиятельные связи в политических кругах и Минюсте".

Деньги мужчине передавали через пункт обмена валют, говорят правоохранители.

Депутату сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

13 сентября 2020 года стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа от Слуги народа Юрченко Ивана Фищенко. Их подозревают в получении взятки. По словам депутата Гео Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые Юрченко якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Станислав Стороженко , Марк Сировой

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