СБУ задержала на взятке депутата райсовета от Слуги народа – фото
Служба безопасности Украины задержала на взятке в $40 000 депутата Бориспольского районного совета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не назвав имени политика. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о депутате от Слуги народа Юрии Бурдюке.
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Отмечается, что депутат угрожал лишить нотариуса нотариального свидетельства и исключить ее из Единого реестра нотариусов при помощи искусственных обвинений в недоброчесности.
По версии СБУ, он ссылался на свои "влиятельные связи в политических кругах и Минюсте".
Деньги мужчине передавали через пункт обмена валют, говорят правоохранители.
Депутату сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).
- 13 сентября 2020 года стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа от Слуги народа Юрченко Ивана Фищенко. Их подозревают в получении взятки. По словам депутата Гео Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые Юрченко якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
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