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Главу СБУ заметили на курорте Куршевель: фото

Главу СБУ заметили на курорте Куршевель: фото - Фото
Фото: Facebook/romabra
08.01.2020, 19:06

Иван Баканов зафиксирован на фотографиях

Председателя СБУ Ивана Баканова заметили на французском горном Курорте Куршевель. Об этом волонтер и общественный деятель Роман Синицын написал в Facebook.

"The Security Service of Ukraine, срочно звоните Баканову и спросите, почему он не на работе и когда приедет из Куршевеля? У нас здесь самолет упал, Аваков, третья мировая на носу и сепары в Киеве распоясались", - написал Синицын. Также в посту он выложил фотографии.

Куршевель - горнолыжный курорт во французских Альпах. Считается одним из наиболее дорогих курортов.  

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сбу куршевель Иван Баканов
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