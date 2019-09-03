Голос и ОПЗЖ пополнились новыми депутатами

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фракции партии Голос и Оппозиционная платформа - За Життя пополнились новыми депутатами. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, открывая вторую сессию девятого созыва парламента.

Народные депутаты Галина Васильченко, Инна Совсун и Ольга Стефанишин вошли в состав фракции партии Голос.

Народный депутат Сергей Ларин вошел во фракцию Оппозиционная платформа - За жизнь.

Юлия Гришина, Иван Калаур, Анатолий Остапенко, Ольга Руденко и Татьяна Цыба, которые зашли в Раду после того, как часть депутатов перешла в Кабмин, сегодня приняли присягу и вошли во фракцию Слуга народа.