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Голос и ОПЗЖ пополнились новыми депутатами

Голос и ОПЗЖ пополнились новыми депутатами - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 10:35

В Голос вошли три нардепа, а в ОПЗЖ один

Фракции партии Голос и Оппозиционная платформа - За Життя пополнились новыми депутатами. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, открывая вторую сессию девятого созыва парламента.

Народные депутаты Галина Васильченко, Инна Совсун и Ольга Стефанишин вошли в состав фракции партии Голос.

Народный депутат Сергей Ларин вошел во фракцию Оппозиционная платформа - За жизнь.

Юлия Гришина, Иван Калаур, Анатолий Остапенко, Ольга Руденко и Татьяна Цыба, которые зашли в Раду после того, как часть депутатов перешла в Кабмин, сегодня приняли присягу и вошли во фракцию Слуга народа.

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верховная рада голос Дмитрий Разумков Оппозиционная платформа — За життя
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