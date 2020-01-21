Голос отрицает свое участие в объединении консерваторов в Раде

Ярослав Юрчишин

Фракция Голос отрицает участие своих депутатов в новом межфракционном объединении за консервативные ценности под названием Ценности, Достоинство, Семья. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе фракции.

LIGA.net получила список депутатов объединения в ответ на официальный запрос в Верховную Раду. В этом списке значатся три депутата Голоса - Ярослав Юрчишин, Рустем Умеров и Ярослав Рущишин.

Однако в пресс-службе фракции корреспондента агентства заверили, что они не давали своего согласия на членство в объединении. Каким образом фамилии депутатов Голоса попали в список, должен объяснить аппарат парламента.

Ранее депутат из Слуги народа Святослав Юраш объявил о создании нового межфракционного объединения Ценности, Достоинство, Семья. Он написал, что "консервативное крыло Голоса" предоставит своих депутатов позже, а потом исправил свои слова, указав, что "с Голосом ситуация неоднородная".

По словам Юраша, целью объединения является "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".