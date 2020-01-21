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Голос отрицает свое участие в объединении консерваторов в Раде

Голос отрицает свое участие в объединении консерваторов в Раде - Фото
Ярослав Юрчишин
21.01.2020, 19:55

Во фракции говорят, что трое депутатов Голоса, которые указаны в предоставленном Радой списке объединения, не давали своего согласия

Фракция Голос отрицает участие своих депутатов в новом межфракционном объединении за консервативные ценности под названием Ценности, Достоинство, Семья. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе фракции. 

LIGA.net получила список депутатов объединения в ответ на официальный запрос в Верховную Раду. В этом списке значатся три депутата Голоса - Ярослав Юрчишин, Рустем Умеров и Ярослав Рущишин.

Однако в пресс-службе фракции корреспондента агентства заверили, что они не давали своего согласия на членство в объединении. Каким образом фамилии депутатов Голоса попали в список, должен объяснить аппарат парламента.

Ранее депутат из Слуги народа Святослав Юраш объявил о создании нового межфракционного объединения Ценности, Достоинство, Семья. Он написал, что "консервативное крыло Голоса" предоставит своих депутатов позже, а потом исправил свои слова, указав, что "с Голосом ситуация неоднородная".

По словам Юраша, целью объединения является "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

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верховная рада консерватизм голос традиционализм
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