Голос подал документы в ЦИК: список партии вынужденно сократился

Фото: goloszmin.org

Сегодня партия Святослава Вакарчука Голос официально подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия в парламентских выборах. Список партии вынужденно сократился до 176, сообщает пресс-служба Голоса.

"Старая система устроена так, чтобы не поощрять новых людей к партийной и парламентской работе, чтобы усложнить для них вход. А у нас - вся команда вне системы. И мы, к сожалению, потеряли несколько человек из списка из-за невероятно сжатых сроков и чрезмерного бюрократизма", - сказал заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

Он также сообщил, что средний возраст избирательного списка Голоса - 37,5 лет. Самому молодому кандидату - 24 года, самому старшему – 75.

Высшее образование, по словам Юрчишина, имеют 99% людей из списка.

"Избирательный закон, который не изменили, предусматривает большое количество никому не нужных бумажек. Эти данные давным-давно можно было извлечь из реестра, сделать их подачу электронной", - добавил член команды Голоса Андрей Гевко.

Ранее партия Голос исключила из перечня двух кандидатов в одномандатных округах из-за заявлений и доказательств движения ЧЕСНО несоответствия их политического прошлого критериям политсилы.

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