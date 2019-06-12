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12.06.2019, 11:23

Партия Голос отозвала двух кандидатов-мажоритарщиков в нардепы

Партия Голос отозвала двух кандидатов-мажоритарщиков в нардепы - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Голос просит общественность сообщать о случаях недоброчестности кандидатов в нардепы от партии Святослава Вакарчука

Партия Голос музыканта Святослава Вакарчука исключила из перечня двух кандидатов в депутаты Верховной Рады в одномандатных округах из-за заявлений и доказательств движения ЧЕСНО несоответствия их политического прошлого критериям политсилы. Об этом сообщает пресс-служба Голоса.

Сказано, что кандидат в Волынской области (круг №22) Тарас Шкитер был связан в Луцке с партией Украинский выбор пророссийского политика и кума президента РФ Виктора Медведчука. А претендент на мандат в Киеве (округ №217) Евгений Кугук баллотировался в 2014-м после Майдана в Раду по спискам другой пророссийской партии - Оппозиционного блока.

"Эти факты противоречат принципам, которыми партия Голос руководствуется при выборе всех без исключения кандидатов", - заявили в партии.

8 июня партия Голос представила первую двадцатку партийного списка. Ранее лидер политсилы Вакарчук говорил, что "список вас удивит". Как выяснилось, среди мажоритарщиков Голоса есть четыре депутата из Рады нынешнего созыва, хотя Вакарчук обещал, что избиратели не увидят там действующих нардепов. Позже у него рассказали, как отбирали кандидатов.

Читайте также: Вакарчук объяснил, почему нужны досрочные выборы в Раду

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Теги: выборы, кандидат, рада, голос, Святослав Вакарчук, Тарас Шкитер, Евгений Кугук
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