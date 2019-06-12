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12.06.2019, 06:17

Вакарчук объяснил, почему нужны досрочные выборы в Раду

Вакарчук объяснил, почему нужны досрочные выборы в Раду - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос отметил, что "старая Верховная Рада - это старые правила, это кнопкодавство, это прогулы"

Партия Голос выполнит любое решение Конституционного суда о роспуске Верховной Рады.  Об этом заявил лидер партии Святослав Вакарчук, сообщает пресс-служба политсилы.

Он считает, что "сегодняшний парламент - это старая политика, которая должна как можно быстрее отойти в прошлое".

"После апрельских выборов старая Верховная Рада перестала быть местом, которое выражает волю народа Украины. Старая Верховная Рада - это старые правила, это кнопкодавство, это прогулы. А главное - это работа на интересы олигархов. Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий. Это надо изменить", - подчеркнул Вакарчук.

Он напомнил, что одной из первых законодательных инициатив Голоса будет закон против олигархов, который изменит правила в украинской политике.

"Еще три месяца старой Верховной Рады - это еще три месяца жизни по старым правилам. Так не должно быть. Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас", - отметил Вакарчук.

По его словам, олигархи должны стать обычными бизнесменами. "Для того, чтобы это произошло, необходимо перекрыть для них возможность монополизировать экономические отрасли, назначать своих людей на государственные должности и контролировать СМИ", - отметил Вакарчук.

8 июня 2019 года партия Голос на своем съезде в Киеве представила первую двадцатку списка, с которым пойдет на парламентские выборы.

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Теги: верховная рада, выборы, голос, Святослав Вакарчук
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