Вакарчук объяснил, почему нужны досрочные выборы в Раду

Партия Голос выполнит любое решение Конституционного суда о роспуске Верховной Рады. Об этом заявил лидер партии Святослав Вакарчук, сообщает пресс-служба политсилы.
Он считает, что "сегодняшний парламент - это старая политика, которая должна как можно быстрее отойти в прошлое".
"После апрельских выборов старая Верховная Рада перестала быть местом, которое выражает волю народа Украины. Старая Верховная Рада - это старые правила, это кнопкодавство, это прогулы. А главное - это работа на интересы олигархов. Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий. Это надо изменить", - подчеркнул Вакарчук.
Он напомнил, что одной из первых законодательных инициатив Голоса будет закон против олигархов, который изменит правила в украинской политике.
"Еще три месяца старой Верховной Рады - это еще три месяца жизни по старым правилам. Так не должно быть. Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас", - отметил Вакарчук.
По его словам, олигархи должны стать обычными бизнесменами. "Для того, чтобы это произошло, необходимо перекрыть для них возможность монополизировать экономические отрасли, назначать своих людей на государственные должности и контролировать СМИ", - отметил Вакарчук.
8 июня 2019 года партия Голос на своем съезде в Киеве представила первую двадцатку списка, с которым пойдет на парламентские выборы.
Читайте также: Роспуск Рады: КСУ ушел в закрытый режим рассмотрения указа