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08.06.2019, 21:39

У Вакарчука рассказали, как отбирали людей в список

У Вакарчука рассказали, как отбирали людей в список - Фото
Юлия Клименко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На 226 мест в списке прендовала одна тысяча человек, а баллотироваться от Голоса по мажоритарным округам хотели 300 человек

Глава избирательного штаба партии Голос Юлия Клименко рассказала, что за избирательный список политсилы голосовал номинациононный комитет из семи членов команды. Об этом она сообщила корреспонденту LIGA.net.

"Мы держали способ отбора и фамилии номинантов в строжайшем секрете", - сказала она.

По словам Клименко, на 226 мест в списке прендовала одна тысяча человек, а баллотироваться от Голоса по мажоритарным округам хотели 300 человек.

В итоге отобрали 70, по которым нет репутационных вопросов. "Если журналисты предоставят факты, что кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем", - сказала она.

Кроме того, Клименко заявила, что у партии уже есть 45 доноров, которых они собираются предоставлять "по одному" на протяжении избирательной кампании.

Сегодня Голос на своем съезде в Киеве представил первую двадцатку списка, с которым пойдет на парламентские выборы, а также список кандидатов, которые будут баллотироваться на досрочных парламентских выборах в мажоритарных округах от партии.

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Теги: выборы, голос, Святослав Вакарчук, Юлия Клименко
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