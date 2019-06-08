У Вакарчука рассказали, как отбирали людей в список

Юлия Клименко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава избирательного штаба партии Голос Юлия Клименко рассказала, что за избирательный список политсилы голосовал номинациононный комитет из семи членов команды. Об этом она сообщила корреспонденту LIGA.net.

"Мы держали способ отбора и фамилии номинантов в строжайшем секрете", - сказала она.

По словам Клименко, на 226 мест в списке прендовала одна тысяча человек, а баллотироваться от Голоса по мажоритарным округам хотели 300 человек.

В итоге отобрали 70, по которым нет репутационных вопросов. "Если журналисты предоставят факты, что кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем", - сказала она.

Кроме того, Клименко заявила, что у партии уже есть 45 доноров, которых они собираются предоставлять "по одному" на протяжении избирательной кампании.

Сегодня Голос на своем съезде в Киеве представил первую двадцатку списка, с которым пойдет на парламентские выборы, а также список кандидатов, которые будут баллотироваться на досрочных парламентских выборах в мажоритарных округах от партии.