Гончарук: Фразу о Зеленском вырвали из контекста; он очень умный

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба президента)

Слова премьера Алексея Гончарука на слитой в СМИ аудиозаписи о том, что у президента Владимира Зеленского "очень примитивное, простое понимание экономических процессов", а также другие заявления, были вырваны из контекста: на самом деле тот "очень умный", "хороший менеджер и достаточно мудрый человек", сказал глава правительства Украинской правде.

Гончарук утверждает, что не давал оценку знаниям главы государства.

"Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать свою определенную логику, должен сформироваться некий образ", - так пояснил свои слова глава Кабмина.

Читайте также: Гончарук о сливе "записей": Это медиа-атака – видео



Он также сказал, что он сверяет с президентом правильность решений Кабмина, но "в деталях" у него с Зеленским могут отличаться позиции. Вдобавок, отметил премьер, тот "не микроменеджер, то есть он не вмешивается в политические вещи".

15 января 2020 года на Youtube-канале "Как обмануть президента" появились две аудиозаписи, где Гончарук на совещании с руководством Минфина и НБУ обсуждает, как объяснить Зеленскому, почему курс гривни укрепляется, а экономика страдает. Прозвучали некоторые оценки компетентности президента.

Читайте также: Пленки Гончарука. Что он наговорил о Зеленском, а главное - кто сбивает премьера