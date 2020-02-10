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Гончарук: Фразу о Зеленском вырвали из контекста; он очень умный

Гончарук: Фразу о Зеленском вырвали из контекста; он очень умный - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба президента)
10.02.2020, 08:33

По мнению главы правительства, они с президентом партнеры, а не, по выражению журналиста издания, "суровый учитель и провинившийся школьник"

Слова премьера Алексея Гончарука на слитой в СМИ аудиозаписи о том, что у президента Владимира Зеленского "очень примитивное, простое понимание экономических процессов", а также другие заявления, были вырваны из контекста: на самом деле тот "очень умный", "хороший менеджер и достаточно мудрый человек", сказал глава правительства Украинской правде.

Гончарук утверждает, что не давал оценку знаниям главы государства.

"Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать свою определенную логику, должен сформироваться некий образ", - так пояснил свои слова глава Кабмина.

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Он также сказал, что он сверяет с президентом правильность решений Кабмина, но "в деталях" у него с Зеленским могут отличаться позиции. Вдобавок, отметил премьер, тот "не микроменеджер, то есть он не вмешивается в политические вещи".

15 января 2020 года на Youtube-канале "Как обмануть президента" появились две аудиозаписи, где Гончарук на совещании с руководством Минфина и НБУ обсуждает, как объяснить Зеленскому, почему курс гривни укрепляется, а экономика страдает. Прозвучали некоторые оценки компетентности президента.

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