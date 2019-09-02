Гончарук: Мы запретим использование бумаги госорганами

Алексей Гончарук (Фото: EPA)

Бумажные документы в госорганах с 1 октября будут упразднены.Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил сегодня на встрече президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.

"С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного оборота. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед нашим министром Кабинета министров (Дубилетом, - ред.)", - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что это очень сложная задача, поскольку нужно будет синхронизировать деятельность многих органов, "но я верю, что у нас все может получиться".

Также он сообщил о планах переформатировать заседания правительства "для того, чтобы это не было показухой, шоу за стеклом".

"Оно будет переформатировано таким образом, чтобы доносить обществу информацию о сути решений, которые принимаются правительством", - сказал Гончарук.

29 августа Верховная Рада поддержала назначение на должность главы правительства. За него проголосовали 290 народных депутатов. Гончарука

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