Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Гончарук: Мы запретим использование бумаги госорганами

Гончарук: Мы запретим использование бумаги госорганами - Фото
Алексей Гончарук (Фото: EPA)
02.09.2019, 12:34

По мнению премьер-министра, это очень амбициозная задача

Бумажные документы в госорганах с 1 октября будут упразднены.Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил сегодня на встрече президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.

"С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного оборота. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед нашим министром Кабинета министров (Дубилетом, - ред.)", - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что это очень сложная задача, поскольку нужно будет синхронизировать деятельность многих органов, "но я верю, что у нас все может получиться".

Также он сообщил о планах переформатировать заседания правительства "для того, чтобы это не было показухой, шоу за стеклом".

"Оно будет переформатировано таким образом, чтобы доносить обществу информацию о сути решений, которые принимаются правительством", - сказал Гончарук.

  • 29 августа Верховная Рада поддержала назначение Гончарука на должность главы правительства. За него проголосовали 290 народных депутатов.

Читайте также: Алексей Гончарук – новый премьер-министр Украины. Что о нем известно?

Напишите нам
Владимир Зеленский алексей гончарук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 